Lavrov acusa Alemanha de iniciar uma "verdadeira guerra" contra a Rússia

"Leipzig, aeroporto (...) Encontraram lá um drone. Disseram que era russo e ninguém se deu ao trabalho de investigar mais a fundo. Em linhas gerais, isto é essencialmente o início de uma verdadeira guerra", afirmou Serguéi Lavrov em declarações à televisão russa.

Na noite de 04 de agosto, um drone carregado com explosivos foi encontrado na área de operações de carga do aeroporto de Leipzig, próximo de vários aviões de carga ucranianos, e um segundo aparelho terá atingido pouco depois um avião da transportadora DHL.

Dez dias depois, os investigadores encontraram um terceiro drone num campo em Kabelsketal, no estado da Saxónia-Anhalt, junto à zona ocidental do aeroporto.

O aeroporto de Leipzig constitui um importante centro europeu de transporte de carga e é utilizado como ponto de trânsito para o envio de ajuda militar destinada à Ucrânia.

O Governo alemão responsabilizou a Rússia pelo "ataque híbrido" e anunciou o encerramento do consulado russo em Bona a partir de 18 de setembro, além de - entre outras medidas - cancelar o contrato que permite o funcionamento do centro cultural Casa Rússia em Berlim e convocar o embaixador russo em Berlim para o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na semana passada que a Alemanha não tem provas contra Moscovo e associou as acusações de Berlim à difícil situação política interna da nação europeia.