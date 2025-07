Lavrov reconheceu envolvimento norte-coreano na luta pela região de Kursk

De acordo com os serviços de informação da Coreia do Sul foram enviados mais de 15 mil soldados. Perto de cinco mil foram baixas e cerca de 600 norte-coreanos morreram.





(c/ Lusa)

“Os soldados do Exército Popular da Coreia, juntamente com os soldados russos, à custa de sanguee até de vidas, trouxeram mais perto da libertação da região de Kursk dos nazis ucranianos”, afirmou Lavrov.Depois de vários meses de ataques russos a territórios ucranianos, a Ucrânia avançou sobre Kursk, na Rússia, e tomou vários quilómetros quadrados da região. Depois de muitos combates, o regime de Vladimir Putin revelou ter reconquistado o território em abril.As declarações de Lavrov foram realizadas na Coreia do Norte, na região de Wonsan, num encontro com a homóloga Choi Son-hee, que revelou, de acordo com a agência de notícias russa, que a Coreia do Norte irá apoiar de forma “incondicional” a política russa de soberania e a sua integridade territorial.A chefe da diplomacia revelou também que espera continuar a aprofundar a cooperação com a Rússia numa relação entre dois países que “atingiram o nível de cooperação inquebrável”.Depois da assinatura de uma parceria estratégica em 2024 que incluiu uma cláusula de defesa mútua, Pyongyang enviou tropas norte-coreanas para a Rússia para ajudar o país nos esforços de guerra contra a Ucrânia.