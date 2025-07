Lavrov rumou a Pyongyang para visita oficial de três dias

Estes encontros oficiais manifestam ao mundo a convergência de Moscovo e Pyongyang no reforço da cooperação militar, concretizado no presente conflito na Ucrânia com o envio de armas e tropas da Coreia do Norte para reforçar a trincheira russa na invasão do país vizinho, mormente na frente de Kursk.







Com Rússia e Ucrânia a procurarem arregimentar todos os aliados possíveis para o conflito que dura há mais de três anos, Moscovo e Pyongyang assinaram o ano passado o acordo de defesa mútua durante uma visita do presidente russo, Vladimir Putin, à Coreia do Norte.



A agência France-Presse assinala que outro sinal da aproximação entre os dois aliados é a autorização concedida pela agência russa de regulação do transporte aéreo, Rosaviatsia, à companhia aérea russa Nordwind Airlines para passar a fazer até dois voos por semana entre as duas capitais.





A visita de Sergei Lavrov à Coreia do Norte segue-se à passagem do responsável máximo das relações externas da Rússia pela ASEAN, onde conversou com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.



Reunido em Kuala Lumpur, na Malásia, o Fórum Regional da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) promoveu a 58ª reunião de Ministros dos Negócios Estrangeiros, permitindo esta quinta-feira o encontro entre Lavrov e Rubio, com o secretário de Estado dos EUA a juntar-se pela primeira vez desde que ocupa o cargo aos MNE dos 10 membros da associação.





Num momento em que Moscovo intensifica os ataques com drones sobre a Ucrânia, em particular contra a capital Kiev, Marco Rubio revelou que o seu homólogo russo lhe apresentou uma “nova ideia” sobre o conflito durante um encontro que qualificou de “franco” e que mereceu o mesmo epíteto por parte do Kremlin.



Com a diplomacia a patinar, Rubio apontou essa “nova ideia ou um conceito novo” que iria agora “transmitir ao presidente [Donald Trump]”.



Sem adiantar detalhes, o diplomata americano diz que se trata não de uma “nova abordagem”, nem de uma iniciativa que leve “automaticamente à paz”, mas de uma “nova ideia [que] poderá potencialmente permitir abrir a porta” para uma possível solução.