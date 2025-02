Le Monde denuncia "expulsão encoberta" do correspondente em Moscovo

É assim que começa o artigo do diretor do jornal , Jerome Fenoglio, onde denuncia em francês mas também em russo esta “decisão arbitrária” que constitui “um novo obstáculo à liberdade de informação”, num país onde “jornalistas independentes russos trabalham em condições cada vez mais difíceis”.“Mesmo nos momentos mais tensos da Guerra Fria, o Le Monde continuou o seu trabalho em Moscovo e noutros locais, fazendo investigações e reportagens para contar e explicar a realidade e complexidades deste país-continente”, sublinha Jerome Fenoglio.Segundo o diretor do jornal, o jornalista Benjamin Quénelle passou mais de vinte anos ininterruptos a trabalhar na Rússia, primeiro para os jornais La Croix e Les Echos e depois para oDepois de ter visto a sua acreditação de imprensa suspensa há quatro meses, o jornalista “acaba de ser notificado pelas autoridades russas do cancelamento deste documento, o que equivale, efetivamente, a proibi-lo de exercer a sua profissão de correspondente na capital russa e em todo o país”, adianta o diretor no mesmo artigo.Jerome Fenoglio acrescentou ainda que“Instamos as autoridades russas a reverter esta decisão, que foi ditada por considerações que nada têm a ver com a nossa publicação”, destacou o diretor do jornal Le Monde.Fenoglio assegura a “absoluta determinação” do diário francês em continuar a publicar “notícias políticas, económicas e sociais da Rússia”, considerando que é