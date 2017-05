Le Pen assume-se como "candidata da revolta"

Os momentos complicados de Marine Le Pen prosseguiram depois num encontro difícil com empresários, que queriam saber as vantagens da proposta de duas moedas simultâneas.



O discurso de sair ou permanecer no euro ao lado do franco tem dominado a campanha da candidata.



À tarde, durante a visita a um dos bastiões da Frente Nacional em Amiens, Marine Le Pen disse ser "assumidamente a candidata do povo" e a "candidata da revolta popular".



O discurso foi de quase "guerra civil" entre o povo que Marine representa e a elite que vive de costas voltadas para a França do interior e a França rural.



A leitura do dia de Le Pen pela reporter da RTP, Ana Romeu.