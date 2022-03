Lealdade de igrejas ortodoxas na Ucrânia questionada com invasão russa

No início da ofensiva russa, soldados ucranianos aperceberam-se de que a base aérea onde estavam, na cidade de Kolomyia, era o alvo de um ponteiro dee tentaram descobrir a origem. A ameaça vinha de um edifício religioso, desta zona da Ucrânia Ocidental, gerido por monges ortodoxos leais a Moscovo., disse ao Guardian o padre Mykhailo Arsenich, capelão do exército da unidade que revistou a igreja.

A disputa religiosa na Ucrânia não é de agora, mas intensificou-se desde a invasão. A Igreja Ortodoxa ucraniana separou-se, oficialmente, da liderança russa em 2019, mas muitas igrejas e mosteiros mantiveram-se leais à Igreja Ortodoxa da Rússia, tanto na prática religiosa como na fidelidade política.







Milhares de ucranianos têm fugido da guerra e das zonas sob ameaça russa. Durante os bombardeamentos, os civis abrigam-se em bunkers improvisados, em estações de metro, estacionamentos subterrâneos e em edifícios mais robustos. Mas as ligações de algumas igrejas e mosteiros ortodoxos à Rússia deixam muitos cidadãos em dúvida quanto a estes abrigos, por suspeitarem que sejam potenciais bases militares russas ou armazéns de uma força invasora.

Lealdade religiosa ou fidelidade política

A Rússia e a Ucrânia estão dividas há anos tanto por questões políticas como religiosas. Segundo o a grande maioria da população da Ucrânia é ortodoxa, com uma minoria significativa de católicos ucranianos e ainda grupos menores de protestantes, judeus e muçulmanos.



Em 2019, o atual Patriarca Ecuménico Bartolomeu reconheceu a Igreja Ortodoxa da Ucrânia como independente do patriarca de Moscovo. Mas, na verdade, muitos mosteiros e paróquias permanecem sob o patriarca russo.



“A independência da nossa igreja faz parte das nossas políticas pró-europeias e pró-ucranianas”, afirmou em 2018 o então presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko.



Mas Volodymr Zelensky, atual presidente, é judeu e não apela da mesma forma ao nacionalismo religioso, tendo já conversado com líderes ortodoxos, assim como com os principais representantes católicos, muçulmanos e judeus.



“Todos os líderes rezam pelas almas dos defensores que deram a sua vida pela Ucrânia e pela nossa unidade e vitória. E isso é muito importante”, disse quando começou a invasão.



Já Vladimir Putin, num discurso a 21 de fevereiro, tentou justificar a iminente invasão à Ucrânia com uma narrativa na qual afirmava, sem provas, que Kiev estava a preparar-se para a “destruição” da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscovo. A Rússia e a Ucrânia estão dividas há anos tanto por questões políticas como religiosas. Segundo o Times of Israel Em 2019, o atual Patriarca Ecuménico Bartolomeu reconheceu, afirmou em 2018 o então presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko.Mas Volodymr Zelensky, atual presidente, é judeu e não apela da mesma forma ao nacionalismo religioso, tendo já conversado com líderes ortodoxos, assim como com os principais representantes católicos, muçulmanos e judeus., disse quando começou a invasão.





Pochayiv Lavra, por exemplo, é um local de culto na Ucrânia há séculos e um mosteiro da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscovo. Com um conjunto de capelas antigas e subterrâneas e um campanário histórico, o monumento religioso recebe milhares de peregrinos todos os anos. Mas agora, apesar das condições para se tornar um abrigo para os cidadãos, está fechado e praticamente sem fiéis.



A população de Pochayiv, no território ocidental ucraniano, suspeita das posições políticas e religiosas dos monges do mosteiro, que respondem ao patriarca russo Cirilo I de Moscovo (próximo de Putin) e receia que apoiem a invasão russa.