Leão é um dos nomes mais escolhidos entre líderes da Igreja Católica

Os nomes mais escolhidos pelos Papas ao longo da história da Igreja Católica foram João, por 23 vezes, Bento e Gregório ambos por 16, seguidos pelos nomes Clemente e também por Leão, agora com 14.

Entre os nomes mais escolhidos estão também Inocêncio, com 12, Bonifácio com nove e Urbano com oito.

Os cardeais reunidos na Capela Sistina elegeram o 267.º bispo de Roma e também líder da Igreja Católica no segundo dia do conclave.

Robert Francis Prevost, de 69 anos, é o primeiro norte-americano a ser eleito Papa.