Leão XIV celebra missa inaugural a 18 de maio

A missa servirá como uma tomada de posse formal do Papa Leão XIV, a que se seguirá a primeira audiência geral com os fiéis a 21 de maio.

Três dias depois, a 24 de maio, o novo Papa deverá reunir-se com a Cúria e os responsáveis do Vaticano, acrescentou.

O Vaticano adiantou ainda que o Papa pediu a todos os chefes de gabinetes, que tecnicamente perderam as posições com a morte do Papa Francisco, que regressassem ao trabalho até novas ordens.

O novo chefe da igreja católica quer reservar tempo para "reflexão, oração e diálogo" antes de tomar qualquer decisão sobre qualquer confirmação definitiva, indicou a mesma fonte.

O cardeal norte-americano Francis Robert Prevost foi eleito na quinta-feira como Papa Leão XIV, durante o conclave para eleger o sucessor de Francisco, que morreu a 21 de abril, aos 88 anos.

Uma das primeiras coisas que o novo Papa terá de fazer é escolher um secretário de Estado do Vaticano, bem como mudar os chefes dos principais órgãos curiais.

Francisco anunciou também a mesma decisão de manter provisoriamente os líderes da Cúria poucos dias depois da eleição, em março de 2013.