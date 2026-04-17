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Leão XIV e Donald Trump. Do elogio à tirania

Leão XIV e Donald Trump. Do elogio à tirania

Há uma semelhança entre Leão XIV e Donald Trump - a nacionalidade. Mas apenas isso, pois o confronto verbal entre estas duas personalidades está a escalar.

RTP Antena 1 /
Foto edição RTP c/ Reuters

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O rastilho, para Trump, foi a condenação do Papa da linguagem belicista e ameaçadora usada por vários líderes internacionais.

As primeiras insinuações surgiram quando Leão XIV quando se pronunciou contra os nacionalismos, fecho de fronteiras e o levantar de muros e o ódio protagonizado pela campanha “América Primeiro”.
Miguel Soares - RTP Antena 1

Mas é a guerra no Irão que o Papa diz não ser aceitável, principalmente por razões morais. Trump reage e fala num Leão XIV “fraco com o crime”, com o líder católico a falar em tiranos que promovem guerra e divisão.

Uma agenda católica de esquerda, diz Trump, comparando-se ele mesmo a Cristo nas redes sociais.
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