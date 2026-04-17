Mundo
Guerra no Médio Oriente
Leão XIV e Donald Trump. Do elogio à tirania
Há uma semelhança entre Leão XIV e Donald Trump - a nacionalidade. Mas apenas isso, pois o confronto verbal entre estas duas personalidades está a escalar.
O rastilho, para Trump, foi a condenação do Papa da linguagem belicista e ameaçadora usada por vários líderes internacionais.
As primeiras insinuações surgiram quando Leão XIV quando se pronunciou contra os nacionalismos, fecho de fronteiras e o levantar de muros e o ódio protagonizado pela campanha “América Primeiro”. Miguel Soares - RTP Antena 1
As primeiras insinuações surgiram quando Leão XIV quando se pronunciou contra os nacionalismos, fecho de fronteiras e o levantar de muros e o ódio protagonizado pela campanha “América Primeiro”. Miguel Soares - RTP Antena 1
Mas é a guerra no Irão que o Papa diz não ser aceitável, principalmente por razões morais. Trump reage e fala num Leão XIV “fraco com o crime”, com o líder católico a falar em tiranos que promovem guerra e divisão.