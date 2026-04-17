Leão XIV e Donald Trump. Do elogio à tirania





As primeiras insinuações surgiram quando Leão XIV quando se pronunciou contra os nacionalismos, fecho de fronteiras e o levantar de muros e o ódio protagonizado pela campanha “América Primeiro”. Miguel Soares - RTP Antena 1

O rastilho, para Trump, foi a condenação do Papa da linguagem belicista e ameaçadora usada por vários líderes internacionais.As primeiras insinuações surgiram quando Leão XIV quando se pronunciou contra os nacionalismos, fecho de fronteiras e o levantar de muros e o ódio protagonizado pela campanha “América Primeiro”.





Mas é a guerra no Irão que o Papa diz não ser aceitável, principalmente por razões morais. Trump reage e fala num Leão XIV “fraco com o crime”, com o líder católico a falar em tiranos que promovem guerra e divisão.





Uma agenda católica de esquerda, diz Trump, comparando-se ele mesmo a Cristo nas redes sociais.