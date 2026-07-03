Leão XIV elogia história dos EUA de acolhimento de imigrantes no 250.º aniversário da independência

Na véspera do 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos, o Papa Leão XIV elogiou a história de acolhimento de imigrantes do país, exortando os norte-americanos para que vivam de acordo com os ideais apresentados na Declaração de Independência.

🚨 Pope Leo XIV quotes Declaration of Independence as he celebrates USA's 250th anniversary and accepts Liberty Medal award pic.twitter.com/EkuKof5Jog — Catholic Arena (@CatholicArena) July 3, 2026

c/agências