Leão XIV recupera da cirurgia pulmonar e já caminha no hospital

O estado de saúde do Papa Leão XIV apresenta uma evolução favorável, depois de ter sido submetido, na terça-feira, a uma cirurgia torácica no Hospital Gemelli, em Roma.





Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, o Pontífice passou "uma boa noite", levantou-se, tomou o pequeno-almoço e começou a caminhar pelo quarto.

Os exames de sangue e a radiografia ao tórax, realizados na quarta-feira, confirmaram uma recuperação pós-operatória dentro dos parâmetros esperados para este tipo de intervenção, de acordo com um comunicado da equipa médica responsável pelo tratamento.





O Papa retomou também a alimentação habitual e realizou sessões de fisioterapia respiratória.

Na terça-feira, durante a operação, que decorreu conforme o previsto, foi removido o lobo inferior do pulmão direito.





A análise dos tecidos confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, uma forma de cancro do pulmão que tinha sido suspeitada na sequência de exames anteriores.

Na quarta-feira, o Papa concelebrou a Santa Missa numa sala preparada para o efeito, no décimo andar do hospital, e fez chegar uma mensagem aos participantes de um encontro internacional sobre a família, realizado no Vaticano. Apesar do internamento, Leão XIV manteve alguma atividade religiosa.

Na mensagem, assinada na véspera da sua divulgação, o Papa agradeceu as orações e o trabalho desenvolvido durante a reunião, dedicada aos dez anos da exortação apostólica Amoris laetitia, publicada pelo Papa Francisco.





Leão XIV afirmou que pretende apresentar as suas reflexões sobre as conclusões do encontro num momento oportuno.

"Por favor, rezem por mim, enquanto eu rezo por vocês", escreveu o Pontífice, que manifestou ainda o desejo de que as famílias continuem a participar ativamente na vida e na missão das comunidades católicas. A Santa Sé não comunicou alterações ao período de internamento inicialmente previsto, de cerca de uma semana. , escreveu o Pontífice, que manifestou ainda o desejo de que as famílias continuem a participar ativamente na vida e na missão das comunidades católicas.





A recuperação de Leão XIV continuará a ser acompanhada pela equipa médica do Hospital Gemelli, liderada pelo professor e cirurgião Stefano Margaritora, com a assistência do médico pessoal do Papa, Luigi Carbone.