Lee Jae-myung assume a presidência da Coreia do Sul

Uma vez que a cúpula do Estado estava vazia desde a deposição de Yoon Suk Yeol, Lee Jae-myung tomou posse imediatamente após a certificação da sua vitória, sem o habitual período de transição entre dois líderes.



"O mandato presidencial começa assim que o vencedor é confirmado, por isso vou agora indicar a hora. A hora atual é 6h21 (21h21 TMG de terça-feira). A Comissão Nacional de Eleições declara Lee Jae-myung do Partido Democrático (centro-esquerda) como o presidente eleito", proferiu o presidente do organismo eleitoral, Roh Tae-ak.



Antigo operário fabril, com 60 anos, Lee Jae-myung venceu as eleições com 49,42% dos votos contra 41,15% do seu opositor de direita, o conservador Kim Moon-soo, de acordo com os resultados finais publicados pela Comissão. Kim admitiu a derrota e felicitou Lee durante a noite.



Lee assume o comando de um país ultra-polarizado, cuja economia foi enfraquecida pelas guerras comerciais globais declaradas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



O novo presidente terá agora de definir o lugar da Coreia do Sul no confronto entre a China, o seu maior parceiro comercial, e os Estados Unidos, o garante tradicional da segurança do país.



Primeiros passos do presidente



O primeiro dia de Lee como presidente e chefe das forças armadas deverá começar com uma reunião telefónica com o comando militar. Em seguida, como é tradição, Lee deverá apresentar os seus respeitos no Cemitério Nacional, onde repousam os veteranos da guerra da Coreia.



A meio do dia, está prevista uma cerimónia de tomada de posse sóbria na Assembleia Nacional.



A chegada ao poder de Lee, cujo Partido Democrático dispõe de uma ampla maioria no Parlamento, restabelece a normalidade institucional num país que ainda se ressente dos seis meses de caos político que se seguiram à tentativa de golpe de Estado de Yoon Suk Yeol.