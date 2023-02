Legião de Honra. Macron pondera retirar maior condecoração francesa a Putin

Emmanuel Macron disse que está à espera do momento certa para retirar o título a Vladimir Putin. A Legião de Honra foi criada em 1802 por Napoleão Bonaparte e mantém-se até aos dias de hoje. As palavras do presidente francês foram proferidas depois de ter dado a mesma condecoração a Volodymyr Zelensky, na quarta-feira, aquando da visita do presidente ucraniano a Paris.





Macron explicou depois que a questão sobre a medalha dada a Vladimir Putin é “simbólica mas importante”.



Apesar de ter dito que tinha o direito de retirar a condecoração, Macron acrescentou que ainda não tinha tomado a decisão: “Tomar estas decisões tem sempre significado e penso que é preciso perceber qual é o momento certo para decidir”.



A medalha foi presenteada a Vladimir Putin numa altura em que as relações entre a França e Rússia eram próximas. No entanto, a invasão da Ucrânia, há quase um ano, levou a uma condenação geral por parte da comunidade internacional e com a União Europeia a impor várias sanções económicas a Moscovo.



Mesmo assim, Macron mantém o diálogo com a Rússia, numa tentativa de conseguir um cessar-fogo entre os dois países. Em outubro, o presidente francês pediu que a Rússia não fosse “humilhada” por ter iniciado a invasão na Ucrânia e ouviu críticas duras do ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia.



A ser retirada a Legião de Honra a Vladimir Putin, este não será o primeiro chefe de Estado a quem a França retira a condecoração. Bashar al-Assad, presidente da Síria, foi condecorado em 2001 por Jacques Chirac e em 2018 a medalha foi reentregue à França, com Assad a dizer que não ia ter consigo uma medalha de um país “escravo” dos Estados Unidos.



Emmanuel Macron também já retirou títulos de honra. Depois das várias acusações de assédio sexual e violação em Hollywood, o presidente francês retirou uma condecoração ao produtor Harvey Weinstein. Macron explicou depois que a questão sobre a medalha dada a Vladimir PutinApesar de ter dito que tinha o direito de retirar a condecoração, Macron acrescentou que ainda não tinha tomado a decisão:A medalha foi presenteada a Vladimir Putin numa altura em que as relações entre a França e Rússia eram próximas. No entanto, a invasão da Ucrânia, há quase um ano, levou a uma condenação geral por parte da comunidade internacional e com a União Europeia a impor várias sanções económicas a Moscovo.. Em outubro, o presidente francês pediu que a Rússia não fosse “humilhada” por ter iniciado a invasão na Ucrânia e ouviu críticas duras do ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia.A ser retirada a Legião de Honra a Vladimir Putin, este não será o primeiro chefe de Estado a quem a França retira a condecoração., com Assad a dizer que não ia ter consigo uma medalha de um país “escravo” dos Estados Unidos.Emmanuel Macron também já retirou títulos de honra. Depois das várias acusações de assédio sexual e violação em Hollywood,