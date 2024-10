Legislativas antecipadas no Japão para consolidar partido no poder

Shigeru Ishiba, de 67 anos, tomou posse na chefia do Governo nipónico, no início de outubro, depois de ter sido eleito líder do Partido Democrático Liberal (PDL, conservador de direita), que tem estado no poder quase ininterruptamente no Japão desde 1955, mas que tem sido prejudicado nos últimos anos pela inflação e por escândalos político-financeiros.

"Esta é uma eleição extremamente difícil. Estamos a enfrentar ventos contrários sem precedentes", admitiu o líder, na semana passada, durante uma visita de campanha.

Os 465 lugares da câmara baixa do parlamento serão renovados no final do escrutínio, no qual participam 1.344 candidatos, incluindo um número recorde de mulheres, apesar de representarem apenas 23% dos candidatos, num país marcado por grandes desigualdades de género.

A coligação formada pelo PDL e pelo parceiro de centro-direita Komeito tinha uma confortável maioria de 288 lugares na assembleia cessante, mas a taxa de aprovação do Governo é de 33%, contra 39% de insatisfeitos, indica uma sondagem realizada no passado fim de semana para o diário Asahi.

O jornal considerou que o PDL e o Komeito correm o risco de perder a maioria.

Em todo o caso, "a diferença de lugares entre o PDL e a oposição vai diminuir e vai surgir uma nova situação na política japonesa depois das eleições", disse Masato Kamikubo, professor de política na Universidade de Ritsumeikan.

Shigeru Ishiba, que espera consolidar o mandato para implementar um programa de reforço da segurança e da defesa, aumentar o apoio às famílias com baixos rendimentos e revitalizar o mundo rural japonês, estabeleceu o modesto objetivo de ganhar 233 lugares (o limiar para uma maioria absoluta) com o parceiro de coligação.

No entanto, Kamikubo advertiu que o aumento acentuado da inflação no Japão desde 2022 e a queda do poder de compra, uma fonte de descontentamento e impopularidade para Fumio Kishida, o antecessor de Ishiba, podem pesar nas eleições.

O partido está também a pagar na opinião pública o preço de um vasto escândalo político e financeiro, com várias dezenas de membros a serem punidos internamente por não terem declarado o equivalente a vários milhões de euros, recolhidos através da venda de bilhetes para noites de angariação de fundos e que o PDL lhes devolveu depois.

Uma perda de maioria do PDL na câmara baixa do parlamento seria a primeira desde 2009, quando perdeu para a oposição de centro-esquerda, antes de regressar ao poder em 2012.

O Partido Democrático Constitucional (PDC), que liderou o Japão durante esses três anos e principal força da oposição parlamentar com 99 lugares antes da dissolução, é liderado por Yoshihiko Noda, que foi primeiro-ministro em 2011-2012.

"A maioria dos japoneses confia em Noda", cujo posicionamento "não é muito diferente do do PDL". "Um conservador, com uma política muito pragmática", sublinhou Masato Kamikubo.

No entanto, uma vitória do PDC é "difícil porque a oposição está muito dividida", acrescentou.

Shigeru Ishiba, que venceu a corrida presidencial do PDL por uma margem estreita contra a rival ultraconservadora Sanae Takaichi, também está sob ameaça dentro do partido, "independentemente do resultado das eleições", considerou Rintaro Nishimura, especialista em política japonesa na consultora The Asia Group.