A Comissão de Justiça deu luz verde, a um novo texto com as emendas que garantem a aprovação, com os votos a favor dos partidos independentistas da Catalunha. O acordo, alcançado ontem com o partido socialista, foi também subscrito esta manhã pelos restantes partidos que apoiaram a formação do governo de Pedro Sánchez.

Com a nova lei, foram eliminadas as referências ao Código Espanhol, no capítulo dedicado ao terrorismo e adaptaram-se às normas europeias.



A lei ainda tem que ser aprovada no Parlamento, antes de subir ao Senado.