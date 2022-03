Lei da selva. Países ricos continuam a monopolizar entregas das vacinas covid

O aviso foi feito por cientistas e epidemiologistas: não fornecer vacinas aos países pobres e deixar o novo coronavírus em roda livre era o cenário ideal para o surgimento de estirpes que tanto poderiam ser mais infecciosas como mais mortais. Democratizar a vacinação era, para lá de uma questão de humanidade, a estratégia certa para cortar caminho à evolução do novo coronavírus para fórmulas que podiam revelar-se ainda mais incontroláveis do que já estávamos a assistir.

Esse temor não obteve a atenção que os cientistas exigiam e as variantes sucederam-se. Com sorte, a Ómicron, mais infecciosa do que a Delta, revelar-se-ia por outro lado muito mais aceitável para o organismo humano, vindo a impor-se como estirpe dominante e, num golpe de pura sorte, ajudando assim a aliviar os custos humanos da pandemia.





No campo da vacinação, porém, as campanhas continuam a enfrentar as mesmas dificuldades quanto aos países pobres e em desenvolvimento, o que mantêm em aberto esse laboratório de recombinação de vírus e potencial aparecimento de novas estirpes com características imprevisíveis. Os países pobres continuam a debater-se com a escassez de doses, enquanto os países ricos desviam todos os carregamentos que entendem necessários para repor a normalidade na vida social e, mais importante, na sua economia.





Nada mudou quanto a esta situação e voltou a suceder. A COVAX – iniciativa da OMS, Aliança Gavi e CEPI que angaria vacinas para posterior distribuição nos países mais pobres – esperava ter disponíveis 250 milhões de doses Novavax este mês, mas já admitiu que apenas será possível distribuir as vacinas em Abril ou mesmo Maio.





A CEPI – parceria entre organizações públicas, privadas, filantrópicas e da sociedade civil para o desenvolvimento de vacinas – terá entregado 388 milhões de dólares à COVAX para garantir o direito preferencial sobre essas vacinas, mas o acordo apenas se aplica a fábricas na Chéquia (antes República Checa), Coreia do Sul e Espanha. Nas fábricas que escapam a este acordo, as vacinas estão a voar para outros países que não os países mais pobres.





O Serum Institute of India, maior fabricante de vacinas do mundo, produziu milhões de doses da Novavax, mas a maioria voou para países mais ricos, ao invés do desejado pela COVAX: em Janeiro e Fevereiro foram enviados 28,9 milhões para os Países Baixos, período em que a Austrália recebeu 6 milhões, e já anteriormente, em Dezembro do ano passado, a Indonésia tinha garantido 9 milhões de vacinas.





“Seja qual for a razão, uma vacina que se acreditava ser perfeitamente adequada para países pobres está agora, em grande parte, a ir para países ricos”, afirmou Zain Rizvi, especialista em política de medicamentos da ONG norte-americana Public Citizen.





“É trágico que no terceiro ano da pandemia não consigamos ainda obter os recursos, a atenção e vontade política para resolver a desigualdade da vacina”.





Críticas que ecoam as palavras do director-geral da Organização Mundial da Saúde, quando no ano passado Tedros Adhanom Ghebreyesus apelidou esta diferença de tratamento entre países ricos e países pobres de “fracasso moral catastrófico”. Apesar da melhoria nos rácios de vacinação dos países pobres, de acordo com dados da Universidade de Oxford, apenas 14% das pessoas das pessoas que vivem em países de baixos rendimentos receberam [pelo menos] uma dose da vacina.





Zimbabué, República Centro Africana e Kiribati – refere a Associated Press – são três dos países que estavam apontados para receber para receber vacinas agora em Março, mas que não irão beneficiar para já do programa da COVAX.





Outra questão que está a preocupar responsáveis de saúde pública tem a ver com o súbito desaparecimento da urgência de cobrir o mundo com um plano vacinal contra a covid à medida que o dossier é substituído nos media pelo tema da guerra.





“Os países ricos deixaram a covid e estão fixados na guerra na Ucrânia, mas a covid-19 continua a ser uma crise aguda para a maioria das pessoas no mundo”, alertou Ritu Sharma, vice-presidente da instituição de caridade CARE, alertando para esses números que ilustram a dificuldade sentida pela COVAX, além de que, a este ritmo, o mundo ainda tem “anos e anos pela frente” até que estejam imunizadas pessoas em número suficiente para evitar novas vagas da pandemia.