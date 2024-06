A União Europeia aprovou a Lei do Restauro da Natureza que prevê a recuperação, até 2030, de 30 por cento dos habitats em más condições. A lei já tinha sido aprovada pelo Parlamento Europeu e recebeu luz verde do Conselho de Ministros do Ambiente, com o voto favorável de 20 Estados-membros, incluindo Portugal, seis contra e uma abstenção.