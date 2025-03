Lei para manter financiamento do governo dos EUA passa na Câmara de Representantes

O texto, aprovado na câmara baixa do Congresso, de maioria republicana, com 217 votos a favor (dos quais um democrata) e 213 votos contra, será agora submetido a votação no Senado, antes da data limite de quarta-feira.

No Senado, o texto necessitará de apoio bipartidário para que o projeto de lei seja enviado ao Presidente Donald Trump para promulgação.

No Senado, precisarão do apoio de pelo menos oito democratas para evitar a paralisação do governo (conhecida como "shutdown"), que Trump quer evitar.

Este será um dos maiores testes legislativos até agora do segundo mandato do Presidente republicano, o que levou o vice-Presidente JD Vance a angariar apoios no Capitólio durante o dia de hoje.