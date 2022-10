Leisk, sul da Rússia. Avião de ataque SU-34 russo cai sobre bairro residencial

⚡️The Russian Defense Ministry has confirmed that a Su-34 jet crashed while gaining altitude during a training flight in Yeysk, having taken off from one of Russia’s Southern Military District airfields.



A agência russa de notícias TASS explicou que o acidente deveu-se a um incêndio no motor. O piloto conseguiu sair a tempo da aeronave que caiu num bairro residencial, irrompendo em chamas.



As autoridades regionais reportaram até agora três mortos.



De acordo com a Reuters, o Comité de Estado de Investigação russa anunciou que abriu um processo crime contra o sucedido e que já se encontram investigadores no local. Apesar do anúncio, não foram dadas explicações para ter acontecido um crime em Leisk.



A Interfax noticiou que Vladimir Putin já soube do sucedido e que ordenou que toda a ajuda seja dada às vítimas do acidente. O ministro da Saúde já teve ordem para se deslocar para a região.



O governador da regiao, Veniamin Kondratyev, revelou através da conta de Telegram que já estão no local equipas de emergência.



De acordo com Kondratyev, o incêndio começou num edifício de nove andares. "O incêndio começou em vários andares ao mesmo tempo. Preliminarmente, 17 apartamentos ficaram destruídos. As ambulâncias já estão no local".





A cidade de Leïsk fica localizada junto ao Mar de Azov, perto da cidade ucraniana de Mariupol, um principais palcos da ofensiva russa na Ucrânia, que teve início a 24 de fevereiro deste ano.