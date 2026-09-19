Leopardus tilcayo. Descoberto um novo felino na Bolívia

Há mais de um século que os cientistas não descreviam formalmente uma nova espécie viva de gato.





Agora, uma investigação internacional veio colmatar essa lacuna com a identificação do Leopardus tilcayo, um pequeno felino conhecido localmente como "tilcayo". Integrado no grupo dos chamados gatos-tigre, o animal habita os Yungas, uma região montanhosa e húmida situada entre os Andes e a Amazónia boliviana.





Current Biology. O trabalho foi liderado por uma equipa internacional de investigadores coordenado pela bióloga boliviana Paola Nogales-Ascarrunz, da Universidad Mayor de San Andres, em La Paz. A descoberta foi anunciada num estudo publicado na revista científica. O trabalho foi liderado por uma equipa internacional de investigadores coordenado pela bióloga boliviana Paola Nogales-Ascarrunz, da Universidad Mayor de San Andres, em La Paz.

Leopardus tilcayo



Com cerca de 46 centímetros de comprimento e um peso aproximado de 1,4 quilogramas, o Leopardus tilcayo é menor do que um gato doméstico comum. A sua pelagem castanho-clara apresenta manchas irregulares em forma de roseta.



A identificação da espécie foi possível graças à análise genética de exemplares recolhidos em vários países da América do Sul.





Os resultados revelaram que os chamados gatos-tigre correspondem, na realidade, a cinco espécies geneticamente distintas, entre as quais o recém-descrito Leopardus tilcayo, sublinha a investigação.





Ou seja, os estudos de ADN demonstraram que o gato pertence a uma espécie própria, colocando em evidência o reduzido conhecimento científico que ainda existe sobre alguns dos mamíferos mais esquivos do planeta acrescenta o estudo.





“Há tão poucos registos ou fotos, nenhum museu tem este animal nas coleções. Ele estava escondido mas bem debaixo dos nossos olhos”, referiu à BBC, Eduardo Eizirik, geneticista de conservação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no Brasil.



O interesse dos cientistas surgiu depois de observarem um pequeno felino que vivia no santuário de vida selvagem Senda Verde. O animal tinha sido encontrado anos antes por um habitante local, que inicialmente pensou tratar-se de uma cria de gato doméstico. As suas características físicas, porém, levantaram dúvidas sobre a sua verdadeira identidade.



"As suas características não correspondiam às descrições existentes, a maioria baseadas em gatos brasileiros" afirmou Paola Nogales-Ascarrunz.



O felino passou despercebido durante décadas porque os gatos-tigre apresentam aspetos muito semelhantes entre si, tornando difícil distingui-los apenas pela aparência. Foi a análise do ADN que confirmou tratar-se de uma espécie distinta.



"É um resultado extraordinário termos uma nova espécie para o mundo, o Leopardus tilcayo", realçou Nogales-Ascarrunz."É incrível que ainda haja novas espécies à espera para serem descobertas: não precisamos de ir a um vulcão, a uma ilha ou às profundezas do mar" rematou.





Paola Nogales Ascarrunz observa o felino no refúgio de animais Senda Verde, na região de Yungas, Bolívia | Fernando Faciole/National Geographic via Reuters





Os investigadores admitem que ainda conhecem pouco sobre a biologia da espécie. Vestígios encontrados em fezes sugerem uma alimentação baseada em pequenos roedores, enquanto imagens recolhidas por armadilhas fotográficas apontam para hábitos sobretudo noturnos.



"A informação que temos neste momento limita-se aos dois indivíduos vivos que examinámos e a um pequeno número de registos de câmaras automáticas" sublinhou o coautor, Jonas Lescroart, da Universidade de Antuérpia.

Perigo de extinção



A descoberta do Leopardus tilcayo constitui um marco raro para a zoologia moderna e demonstra que, "mesmo em grupos tão estudados como os felinos, ainda existem espécies por identificar em regiões biodiversas e pouco exploradas do planeta", sublinhou Paola Nogales-Ascarrunz.



Contudo, a descoberta da nova espécie levanta já questões sobre a sua conservação, uma vez que os cientistas dispõem de informação muito limitada sobre a sua população e distribuição.



Por sua vez, a região dos Yungas enfrenta pressões crescentes devido à desflorestação, à expansão agrícola, aos incêndios e à atividade mineira.



Os investigadores alertam que futuras avaliações poderão revelar que este felino enfrenta um risco de extinção superior ao anteriormente estimado.