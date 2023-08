Lesbos. Escrutínio ditará destino de migrantes resgatados pela Polícia Marítima

Foto: Elias Marcou - Reuters (arquivo)

"Cada caso será um caso, ou seja, [as pessoas] vão ser sujeitas a um escrutínio, que são procedimentos já realizados com bastante experiência das pessoas que o fazem", explicou o chefe da missão da Polícia Marítima portuguesa ao serviço da FRONTEX.



"Em função disso, umas ficarão no espaço europeu e outras serão devolvidas aos seus países de origem", elucidou.



O responsável adiantou ainda à RTP que entre os 21 migrantes resgatados "encontrava-se uma migrante médica que fez um apanhado da situação de saúde de todos os migrantes, e nenhum deles apresentava risco de vida". Após o resgate, os migrantes foram transportados para o Porto de Petra, onde foram entregues às autoridades gregas.





A Polícia Marítima portuguesa está no Mediterrâneo Oriental, integrada na operação da Agência FRONTEX numa missão de controlo e vigilância das fronteiras marítimas externas da União Europeia.