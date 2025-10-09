Letitia James. Procuradora-Geral do Estado de Nova Iorque indiciada

Esta acusação segue-se à do ex-diretor do FBI James Comey, também ele opositor pessoal de Donald Trump.





James já reagiu e promete que irá "lutar agressivamente contra estas acusações infundadas".





Para a procuradora-geral, a acusação "nada mais é do que uma continuação da instrumentalização desesperada do presidente no nosso sistema de justiça".





Trump "está a obrigar as agências federais de segurança a fazerem o que ele quer, tudo porque eu fiz o meu trabalho como procuradora-geral do estado de Nova Iorque", disse James no comunicado enviado às redações.





Para Letitia James, as acusações de que é alvo são "represália política" pelo processo que levantou contra Donald Trump entre os seus dois mandados presidenciais, e que valeu ao multimilionário uma pena muito pesada em 2024.

Esta juíza, que levou à condenação do presidente dos EUA, é acusada pelo responsável da Agência de Financiamento Imobiliário, Bill Pulte, um colaborador próximo de Donald Trump, de