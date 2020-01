Levado em camião. Detido dirigente do Estado Islâmico com 254 quilos

O jihadista era conhecido pelos “discursos provocatórios contra as forças de segurança” e é considerado como um dos principais líderes dos “gangues do ISIS”, afirmam as autoridades iraquianas, citadas pelo tabloide norte-americano The New York Post.



Bari emitiu vários decretos religiosos onde ordenava a execução de estudiosos e clérigos que se recusaram a jurar lealdade ao Estado Islâmico, quando o grupo terrorista ocupou a cidade.



Em 2014, este dirigente do Daesh ordenou a destruição de uma mesquita construída no local, que se acredita ser o local de enterro do profeta bíblico Jonas. Shifa al-Nima foi preso na passada quinta-feira por uma equipa de elite do regimento de Nineveh, em Mossul., afirmam as autoridades iraquianas, citadas pelo tabloide norte-americanoBari emitiu vários decretos religiosos onde ordenava a execução de estudiosos e clérigos que se recusaram a jurar lealdade ao Estado Islâmico, quando o grupo terrorista ocupou a cidade. O facto de Shifa al-Nima pesar 254 quilos dificultou a tarefa das autoridades que tiveram que o colocar nas traseiras de um camião para o transportar.



Majid Nawaz, fundador do grupo anti-extremista londrino Think Quilliam escreveu na sua página de Facebook: “Ele estava muito acima do peso, talvez por estar sempre no seu esconderijo e viver de forma sedentária, que teve de ser levado pela polícia nas traseiras de um camião”.



“Não subestimem o golpe psicológico d a imagem deste monstro obeso a ser preso”, acrescentou Nawaz.



Foram divulgadas fotografias de Bari em casa e no momento em que se encontra detido nas traseiras de um camião cercado de agentes da SWAT.



Não é claro de que forma o homem foi removido do esconderijo até ao camião.



Bari chegou mesmo a ser comparado com uma personagem do universo Star Wars, Jabba the Hutt.



