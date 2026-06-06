Líbano denuncia ataque israelita contra exército com vítimas
O exército do Líbano denunciou hoje a morte de um número ainda não especificado de militares, incluindo um oficial, num bombardeamento israelita no sul do país.
Uma "agressão selvagem israelita" atingiu um veículo militar que circulava na estrada que liga as localidades de Khardali a Nabatiyé, precisou o exército nas redes sociais, sem avançar mais pormenores de momento.
A agência oficial libanesa NNA noticiou dois mortos no ataque, um general de brigada e o condutor, também sem adiantar mais informações, segundo a agência espanhola Europa Press (EP).
A NNA divulgou uma fotografia em que se vê o que identifica como a viatura em que seguiam as duas vítimas envolta em chamas numa estrada.
O exército libanês não está em guerra com Israel e tem-se limitado até ao momento à vigilância, ao controlo da população civil e ao desmantelamento de estruturas das milícias xiitas do Hezbollah.
Israel avançou nas últimas duas semanas na invasão do sul do Líbano, mas suspendeu parcialmente as operações após a renovação, na quarta--feira, de um cessar-fogo relativo que, no terreno, é praticamente inexistente.
Ainda na sexta-feira à noite e hoje de manhã, os ataques israelitas causaram uma dezena de mortos em Nabatiye e Tiro.
Também o exército israelita denunciou hoje o lançamento de pelo menos um drone explosivo pelo Hezbollah contra as posições que ocupa no sul do país, sem registo de vítimas até ao momento.
A agência libanesa também divulgou hoje um aviso do exército israelita para a evacuação de uma localidade no sul do Líbano, que habitualmente antecede um ataque.
"O exército inimigo israelita emitiu um aviso aos residentes de Balza al-Ansariya, no distrito de Sidon, instando-os a deslocarem-se para o norte do rio Zahrani", noticiou a NNA.
O Hezbollah arrastou o Líbano para a guerra no início de março, ao atacar Israel para vingar a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, em 28 de fevereiro, no início da ofensiva israelo-americanas contra o Irão.
Os ataques israelitas contra o Líbano provocaram mais de 3.560 mortos desde então, de acordo com o mais recente balanço das autoridades.
Do lado israelita, 27 soldados e um trabalhador civil contratado morreram no Líbano, segundo dados oficiais citados pela agência de notícias France-Presse (AFP).
Teerão exige que qualquer acordo com Washington para terminar a guerra inclua o fim das hostilidades na frente libanesa, com a retirada das forças israelitas.
O Líbano e Israel concordaram na quarta-feira num cessar-fogo condicionado ao fim dos ataques do Hezbollah, que rejeitou a proposta e voltou a apelar às autoridades libanesas para que abandonassem as negociações.