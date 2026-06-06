Líbano denuncia ataque israelita contra exército com vítimas

Uma "agressão selvagem israelita" atingiu um veículo militar que circulava na estrada que liga as localidades de Khardali a Nabatiyé, precisou o exército nas redes sociais, sem avançar mais pormenores de momento.

A agência oficial libanesa NNA noticiou dois mortos no ataque, um general de brigada e o condutor, também sem adiantar mais informações, segundo a agência espanhola Europa Press (EP).

A NNA divulgou uma fotografia em que se vê o que identifica como a viatura em que seguiam as duas vítimas envolta em chamas numa estrada.

O exército libanês não está em guerra com Israel e tem-se limitado até ao momento à vigilância, ao controlo da população civil e ao desmantelamento de estruturas das milícias xiitas do Hezbollah.

Israel avançou nas últimas duas semanas na invasão do sul do Líbano, mas suspendeu parcialmente as operações após a renovação, na quarta--feira, de um cessar-fogo relativo que, no terreno, é praticamente inexistente.

Ainda na sexta-feira à noite e hoje de manhã, os ataques israelitas causaram uma dezena de mortos em Nabatiye e Tiro.

Também o exército israelita denunciou hoje o lançamento de pelo menos um drone explosivo pelo Hezbollah contra as posições que ocupa no sul do país, sem registo de vítimas até ao momento.

A agência libanesa também divulgou hoje um aviso do exército israelita para a evacuação de uma localidade no sul do Líbano, que habitualmente antecede um ataque.

"O exército inimigo israelita emitiu um aviso aos residentes de Balza al-Ansariya, no distrito de Sidon, instando-os a deslocarem-se para o norte do rio Zahrani", noticiou a NNA.

O Hezbollah arrastou o Líbano para a guerra no início de março, ao atacar Israel para vingar a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, em 28 de fevereiro, no início da ofensiva israelo-americanas contra o Irão.

Os ataques israelitas contra o Líbano provocaram mais de 3.560 mortos desde então, de acordo com o mais recente balanço das autoridades.

Do lado israelita, 27 soldados e um trabalhador civil contratado morreram no Líbano, segundo dados oficiais citados pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Teerão exige que qualquer acordo com Washington para terminar a guerra inclua o fim das hostilidades na frente libanesa, com a retirada das forças israelitas.

O Líbano e Israel concordaram na quarta-feira num cessar-fogo condicionado ao fim dos ataques do Hezbollah, que rejeitou a proposta e voltou a apelar às autoridades libanesas para que abandonassem as negociações.