Líbano. Exército apreende munições do Hezbollah

Os confrontos tiveram lugar num contexto de profundas divisões, alimentando a tensão entre o poderoso grupo xiita e os seus opositores políticos, que exigem o desarmamento do Hezbollah, o único grupo libanês que conservou as suas armas após o fim da guerra civil (1975-1990).

O camião estava carregado de caixas de munições, segundo o exército, e era proveniente da região de Bekaa (leste), na fronteira com a Síria.

O camião capotou na quarta-feira perto da cidade de Kahale, cerca de 15 quilómetros a leste de Beirute.

Em comunicado, o exército declarou hoje que "um confronto entre as pessoas que acompanhavam o camião e os habitantes locais fez dois mortos".

Quarta-feira à noite, o presidente da Câmara de Kahale, Abdo Abi Khalil, disse à agência noticiosa France-Presse (AFP) que, após o acidente, "um grupo de pessoas, em trajes civis, formaram imediatamente um cordão de segurança em torno do camião".

Khalil acrescentou que os homens dispararam depois contra os habitantes que se tinham reunido para os impedir de se aproximarem do camião, causando a morte de uma pessoa.

Pouco depois, num comunicado, o Hezbollah anunciou a morte de um dos seus membros, "encarregado de proteger o camião", acusando "homens armados das milícias presentes na zona" de terem atirado pedras e de terem disparado em seguida na sua direção.

O exército libanês afirmou que, de madrugada, conseguiu retirar o camião e reabrir a estrada, que tinha sido bloqueada pelos habitantes de Kahale em protesto.

A carga do camião foi transferida para um centro militar e foi aberta uma investigação pelos tribunais", acrescenta o comunicado do exército.

O funeral do membro do Hezbollah morto está previsto para quinta-feira.

Os apoiantes do Hezbollah publicaram nas redes sociais fotografias do homem em uniforme de combate na Síria, um país em guerra onde o grupo libanês luta ao lado das forças do regime sírio de Bashar al-Assad.

O incidente reabriu o debate sobre o tráfico de armas e o arsenal do grupo xiita, com vários líderes políticos a apelarem à repressão do contrabando de armas e outros a argumentarem que é necessário face à ameaça latente de Israel.

Outros líderes apelaram à contenção e à necessidade de evitar o agravamento das divisões religiosas e ideológicas no país.