Líbano pronto para negociar acordo que acabaria com ataques israelitas disse o presidente libanês
O Líbano está pronto para negociar um acordo que acabe com os ataques israelitas ao país e retire Israel de cinco colinas fronteiriças que ocupou desde o fim da guerra com o Hezbollah, disse hoje o Presidente libanês.
Numa declaração televisiva, por ocasião do Dia da Independência, Joseph Aoun acrescentou que as tropas libanesas estão prontas para ocuparem posições em todos os pontos de onde as tropas israelitas se retirarem.
No entanto, o Presidente adiantou que não estava para já claro se Israel aceitaria a oferta, pois esta ocorre num momento em que as forças israelitas intensificaram os seus ataques no Líbano.
Na terça-feira, um ataque aéreo matou 13 pessoas no campo de refugiados palestinianos de Ein el-Hilweh, perto da cidade de Sidão, sendo o mais mortal desde que o cessar-fogo entrou em vigor, há um ano.
Aoun não especificou se as negociações com Israel seriam diretas, acrescentando que poderiam ser patrocinadas pelos EUA, pelas Nações Unidas ou pela comunidade internacional.
O chefe de Estado libanês disse que o comité de monitorização do cessar-fogo, composto pelos EUA, França, Israel, Líbano e a força de manutenção da paz da ONU, conhecida como UNIFIL, podem verificar que só há forças do Líbano destacadas ao longo da fronteira.
Israel disse recentemente que o Hezbollah está a tentar reconstruir as suas capacidades, depois de ter sido enfraquecido pela guerra Israel-Hezbollah.
A mais recente guerra entre Israel e o Hezbollah começou a 08 de outubro de 2023, um dia após o Hamas atacar o sul de Israel, após o Hezbollah ter disparado roquetes contra Israel em solidariedade com o Hamas.
Israel lançou um bombardeamento generalizado no Líbano durante dois meses no ano passado, que enfraqueceu severamente o Hezbollah, seguido de uma invasão terrestre.
Essa guerra, a mais recente de vários conflitos envolvendo o Hezbollah nas últimas quatro décadas, matou mais de 4.000 pessoas no Líbano, incluindo centenas de civis, e causou uma destruição estimada em 11 mil milhões de dólares, segundo o Banco Mundial. Em Israel, morreram 127 pessoas, incluindo 80 soldados.