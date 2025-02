Líbano recupera 23 corpos na fronteira depois de retirada parcial israelita

"As equipas de resgate da Direção-Geral de Defesa Civil, em plena coordenação com o Exército libanês, continuam com as buscas e as operações de reconhecimento nas zonas sob agressão israelita", detalhou, em comunicado.

Os corpos foram recuperados no distrito fronteiriço de Maryayún, no sul do país.

Os corpos foram transferidos para hospitais da zona para identificação. A Defesa Civil também informou que um ferido por tiros dos militares israelitas foi internado em Tebnine.

Também hoje, a ONU disse que o "atraso" de Israel na sua retirada total militar do Líbano é uma "violação" da resolução 1701 do Conselho de Segurança.

Os militares libaneses confirmaram na primeira hora do dia de hoje a sua deslocação para a fronteira, depois da retirada israelita, mas as tropas de Israel decidiram permanecer em cinco pontos "estratégicos", ao contrário do que o governo israelita assumiu, que tinha 18 de fevereiro como data-limite, já depois de uma extensão do primeiro prazo fixado no acordo de novembro de 2024.