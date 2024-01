EPA

Um dos líderes e outras seis pessoas do movimento islâmico palestiniano morreram, durante este ataque.



As reações com o jornalista Luís Peixoto.



Os responsáveis do Hezbollah no Líbano já afirmaram que o assassinato de altos funcionários do Hamas em Beirute é "um sério ataque ao Líbano" e "um desenvolvimento perigoso" na guerra em curso entre Israel e o Hamas.