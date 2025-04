"Liberdade académica sob pressão nos EUA". Noruega lança esquema para atrair investigadores universitários

Novas ordens visam processo de acreditação

Embora o governo federal não credencie diretamente as universidades dos EUA, tem o papel de supervisionar as organizações, na sua maioria privadas, que o fazem.

Harvard processa Administração Trump

A exigência foi recusada pelo presidente de Harvard, Alan Garber, e, horas mais tarde, o governo congelou milhares de milhões de dólares de financiamentos federais.

c/ agências

A iniciativa destina-se a investigadores de todo o mundo, mas foi expandida após o Governo de Trump ter anunciado cortes substanciais aos fundos universitários no mês passado.“É importante que a Noruega seja proativa numa situação desafiadora para a liberdade académica. Podemos fazer a diferença para investigadores excecionais e para conhecimento importante, e queremos fazer isso o mais rápido possível”, acrescentou, citada peloO Conselho de Investigação anunciou que lançará um concurso para propostas no próximo mês, abrangendo as áreas do clima, saúde, energia e inteligência artificial.Vários países tomaram medidas semelhantes desde que Donald Trump anunciou um corte dos fundos federais a centenas de universidades dos EUA.O ex-presidente francês François Hollande pediu mesmo a criação de um estatuto de "refugiado científico" para académicos em risco.Na quarta-feira, o presidente norte-americano assinou novas ordens executivas visando as universidades, com a intenção de endurecer os padrões de acreditação universitária.Isto é, avaliam a qualidade geral, os recursos e os programas da instituição para garantir que cumprem os padrões reconhecidos.Trump queixa-se frequentemente que os credores aprovam instituições que não proporcionam uma educação de qualidade, afirmando que as universidades foram tomadas por “maníacos e lunáticos marxistas”."Demitirei as entidades de acreditação de esquerda radical que permitiram que as nossas faculdades fossem dominadas por marxistas maníacos e lunáticos", disse Trump no verão passado. "Aceitaremos então inscrições para novos acreditadores que estabelecerão padrões reais às faculdades novamente e de uma vez por todas”, asseverou.“Deveríamos olhar para aqueles que têm verdadeiro mérito para entrar, e temos de olhar mais atentamente para as universidades que não estão a aplicar isso”, disse McMahon durante a assinatura das ordens executivas na Casa Branca, na quarta-feira.Esta ordem executiva é a última de uma série de medidas que pressionam as universidades norte-americanas.Dezenas de universidades norte-americanas, incluindo Yale, Princeton e Harvard, acusaram a administração Trump de tentativa de “ingerência política” ao congelar e ameaçar retirar subvenções governamentais caso não sejam feitas reformas relacionadas com a guerra em Gaza., defendendo que “o Governo não identificou - e não pode identificar - qualquer ligação racional entre as preocupações com o antissemitismo e a investigação médica, científica, tecnológica e outras que congelou e que tem como objetivo salvar vidas americanas, promover o sucesso americano, preservar a segurança americana e manter a posição dos Estados Unidos como líder global em inovação”.Donald Trump, por sua vez, ameaçou ir ainda mais longe ao retirar a isenção fiscal concedida a Harvard, que acusou de espalhar “ódio e estupidez”.