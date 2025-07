Na Libéria várias centenas de pessoas protestam contra o Governo do Presidente Joseph Boakai.

Nas ruas de Monrovia denunciam a corrupção do atual executivo e o declínio do Estado de Direito no país.

A Libéria é um dos países mais pobres do mundo.

"Onde está o Estado de Direito que nos foi prometido?" perguntam cidadãos liberianos.