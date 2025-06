Libertado ativista pró-palestiniano Mahmoud Khalil, estudante da Universidade de Columbia

O anúncio surge na sequência da decisão de sexta-feira de um juiz federal norte-americano que ordenou ao executivo de Donald Trump a libertação de Mahmoud Khalil, estudante detido pelo seu ativismo pró-palestiniano na Universidade de Columbia.

Mahmoud Khalil tornou-se um símbolo da repressão do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos protestos no campus da sua universidade.

O antigo estudante de pós-graduação da Universidade de Columbia deixou uma instalação federal no Louisiana na sexta-feira e espera-se que se dirija a Nova Iorque para se reunir com a sua mulher, cidadã americana, e o seu filho recém-nascido.

Na sua decisão, o juiz distrital Michael Farbiarz disse que seria "altamente invulgar" o governo continuar a deter um residente legal no país que provavelmente não fugiria e não tinha sido acusado de qualquer violência.

O juiz de Nova Jérsia considerou ainda que Khalil provavelmente não representa um risco de fuga nem perigo para a comunidade, ordenando "terminantemente" que seja devolvido à liberdade.

O Governo "claramente não cumpriu" os padrões de detenção, disse mais tarde na audiência de uma hora, realizada por telefone.

Farbiarz tinha decidido na semana passada que o Governo não poderia deportar Khalil com base nos motivos apresentados, admitindo que o jovem pudesse ser retirado do país por ter prestado informações falsas no seu pedido de autorização de residência.