Libertado luso-venezuelano Manuel Enrique Ferreira González - MNE

"Portugal saúda a libertação do luso-venezuelano Manuel Enrique Ferreira, detido desde julho de 2025. Expressa profunda solidariedade à família neste reencontro tão aguardado", lê-se numa mensagem publicada pelo ministério.

Este médico e dirigente partidário foi detido no estado de Lara, acusado pelos crimes de incitamento ao ódio e associação para cometer crimes.

Estava detido no Centro de Reclusão, em Tocuyito, estado de Carabobo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros afirma que Portugal "continuará a trabalhar pela libertação dos presos políticos detidos na Venezuela".

O Governo tinha saudado na quarta-feira a libertação do luso-venezuelano Jaime Reis Macedo, também ele detido desde julho de 2025 pelas autoridades da República Bolivariana.

Antes, havia já anunciado a libertação do médico Pedro Javier Rodriguez, de 43 anos, que esteve detido por atividade oposicionista nas redes sociais durante três meses.

Também a luso-venezuelana Carla Rosaura da Silva Marrero, condenada a mais de 20 anos de prisão na Venezuela, foi já libertada, de acordo com informação anterior do MNE.