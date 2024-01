Líbia. Inundações em Derna foram "desastre por negligência"

O desastre das inundações na cidade líbia de Derna podia ter sido evitado. Os resultados do inquérito judicial mostram que eram frágeis as barragens que ruíram em setembro passado e que a sua manutenção foi recomendada pela primeira vez, há 21 anos.

O aviso foi logo feito na altura da tragédia por Abdoulaye Bathily, Representante especial do Secretário-Geral para a Líbia e Chefe da Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia



Os resultados do inquérito confirmam que o desastre podia ter sido evitado se as recomendações, feitas desde 2003 para manutenção e construção de uma terceira barragem, tivessem sido aplicadas.



Enormes inundações devastaram grande parte da cidade de Derna nos dias 10 e 11 de setembro.



4.540 mortos, segundo dados oficiais. Mais de 30 mil deslocados em Derna e quase um milhão de pessoas afetadas pelas inundações, são dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU.