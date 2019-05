Líbia. Piloto capturado só se representa a si mesmo, diz ENL

RTP07 Mai, 2019, 19:22 / atualizado em 07 Mai, 2019, 19:35 | Mundo

De acordo com o Libyan Adress Journal, jornal com ligações às forças de Haftar, o Centro de Operações sublinhou também que o piloto, que afirma ter origem portuguesa, se representa apenas a si mesmo e não o seu país.



Num vídeo difundido ao início da tarde pelo ENL, o piloto afirmou chamar-se "Jimmy Reis", ter "29 anos" e ser "de Portugal".





Ensanguentado, o homem vestido de roupas militares sem insígnias, estava sentado e rodeado de forças do ENL que o interrogavam, incluindo um comandante, Abdulsalam al-Hassi.







Nessa ocasião, admitiu que a sua missão era "destruir estradas e pontes" e que se encontrava sob o comando de alguém chamado al-Hadi.

Milhares de dólares por missão

Desmentidos sucessivos

Uma notícia divulgada pela televisão Al Arabiya, sobre a iminente libertação do "piloto português", foi entretanto desmentida pela própria operadora.





A notícia citava um porta-voz do ENL, de acordo com a qual o piloto faria parte da "Operação Sophia", que combate a imigração ilegal no Mediterrâneo.

A Força Aérea Portuguesa, à agência Lusa, confirmou não ter qualquer meio na "Operação Sophia", acrescentando que Portugal também não possui "aquele tipo de avião".







"Nenhum avião da [Operação] Sophia foi abatido [hoje na Líbia]", disse por seu lado à Lusa Antonello de Renzis Sonnino, porta-voz daquela organização europeia, numa mensagem enviada a partir da sede, em Roma.

A RTP contactou o Ministério da Defesa, que refere que o homem capturado não é um militar no ativo. O Ministério não confirmou sequer que se trate de um cidadão português.







O Estado-Maior General das Forças Armadas acrescentou que Portugal não tem qualquer participação militar na Líbia, nem de forma autónoma, nem inserida nas missões da ONU ou NATO.

Já na altura da captura do homem, também filmada e difundida, um dos combatentes do ENL perguntou-lhe em inglês se era militar, ao que ele respondeu:"Não. Sou um civil".Em comunicado emitido após a detenção, o ENL identificou o homem como um "mercenário ao serviço do Governo de Acordo Nacional" (GAN), as forças lideradas pelo primeiro-ministro Fayez al-Sarraj, baseadas em Tripoli e reconhecidas pela comunidade internacional.O comunicado afirmava ainda que o aparelho, um Mirage F1, estava a atacar as posições do ENL no distrito de Hira a sul da capital. Após o avião ter sido abatido, "o piloto, de origem portuguesa, foi detido", referiu o ENL.Horas depois, o Centro de Operações do ENL referiu que o piloto realizou diversos bombardeamentos aéreos que resultaram na morte de civis, muitos dos quais mulheres e crianças, tendo recebido "milhares de dólares" por cada missão."Apesar das suas agressões e dos seus bombardeamentos contra pessoas inocentes, nós, como uma instituição militar legítima, disciplinada e organizada, tratamo-lo de acordo com os valores islâmicos durante a sua captura. Tratamos as suas feridas e está agora sob investigação, de acordo com a lei internacional".Em abril, o general brigadeiro do ENL, Ahmed al-Mesmari, denunciou a presença de soldados estrangeiros e mercenários ao lado das milícias do GAN.As declarações, afinal, foram publicadas por uma conta falsa do Facebook, reconheceu a