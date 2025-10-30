Mundo
Líder centrista diz que neerlandeses votaram contra "política do ódio"
Nas eleições legislativas que decorreram esta quarta-feira nos Países Baixos, o partido liberal progressista D66 deverá conquistar 27 dos 150 lugares no Parlamento, à frente do líder da extrema-direita Geert Wilders e do seu partido PVV, que deverão obter 25 lugares.
Foto: Piroschka van de Wouw - Reuters
No discurso que fez durante a noite, Jetten clamou que os eleitores viraram as costas à "política de ódio". O vencedor destas eleições fala de um resultado histórico.