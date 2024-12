Líder cessante diz que Macau está a viver os 25 melhores anos da história

"(Macau) alcançou êxitos sem precedentes na história em áreas como política, económica, social e do bem-estar da população, com resultados mundialmente notáveis no desenvolvimento", disse Ho Iat Seng, por ocasião do 25.º aniversário do destacamento em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês.

Ho apontou a "forte liderança e enorme apoio do Governo Central" e a "conjugação de esforços de todos os setores sociais" como razões para o sucesso da região.

No discurso, o líder do governo elogiou a guarnição em Macau do exército chinês por ter ajudado a "reforçar o sentido de identidade nacional dos residentes de Macau e o seu conhecimento relativo ao conceito de defesa nacional".

O mandato de Ho Iat Seng termina a 19 de dezembro.

O chefe do Executivo eleito, Sam Hou Fai, e o novo governo são empossados a 20 de dezembro, dia em que se assinala o 25.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), na sequência da transferência da administração de Portugal para a China.