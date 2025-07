Líder criminoso `Fito` aceita ser extraditado do Equador para os Estados Unidos

Vestido com o uniforme laranja e com a barba aparada, `Fito` compareceu na audiência de sexta-feira por videoconferência a partir da cela, numa prisão de segurança máxima e disse ao juiz: "Sim, aceito", em referência à extradição.

Uma decisão que abre caminho à transferência para os Estados Unidos, onde os procuradores do Ministério Público o acusam de tráfico de cocaína e de armas.

"Assim que a extradição (...) for aceite, o procedimento para a sua transferência para os Estados Unidos continuará", afirmou o tribunal em comunicado.

O Presidente equatoriano, Daniel Noboa, terá agora de ratificar a entrega de `Fito` à justiça norte-americana.

Caso isso aconteça, `Fito` será o primeiro equatoriano a ser extraditado desde que o Equador restabeleceu este procedimento, por referendo, em 2024, uma medida defendida por Noboa na luta contra o crime organizado.

Na terça-feira, o ministro do Interior equatoriano, John Reimberg, disse estar confiante de que `Fito` chegará aos Estados Unidos ainda este ano.

O ministro destacou, na rede social X, que o pedido de extradição acontece "graças a um quadro legal que o permite e ao bom relacionamento entre este governo e os Estados Unidos".

"O que oferecemos, cumprimos. O crime organizado já não tem aliados nem esconderijos. Vamos terminar o que começámos e até dizer: boa viagem, `Fito`", acrescentou Reimberg.

Também na terça-feira, o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, elogiou o Equador pela captura de `Fito`, em conversa com a ministra dos Negócios Estrangeiros e da Mobilidade Humana equatoriana, Gabriela Sommerfeld.

`Fito` voltou no final de junho para a prisão de segurança máxima La Roca, depois de ser capturado, quase ano e meio após ter fugido da prisão.

O líder dos Los Choneros foi condenado em 2011 a 34 anos de prisão por vários crimes, incluindo tráfico de droga, homicídio e crime organizado.

Em abril, o Governo norte-americano acusou formalmente `Fito`, incluindo por conspiração para distribuir cocaína internacionalmente, uso de armas de fogo e contrabando de armas de fogo dos EUA.

De acordo com a acusação, o grupo Los Choneros e o cartel mexicano de Sinaloa controlavam as principais rotas de tráfico de cocaína, através do Equador, e operavam uma rede em grande escala "responsável pelo envio e distribuição de toneladas de cocaína da América do Sul, através da América Central e do México, para os Estados Unidos e outros locais".

O grupo Los Choneros foi também sancionado pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros, do Departamento do Tesouro dos EUA, que bloqueou contas e propriedades ligadas ao grupo ou ao próprio `Fito`.