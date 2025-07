Líder curdo promete implementação rápida do desarmamento do seu movimento na Turquia

"Esta é uma transição voluntária da fase de conflito armado para a democracia e o estado de direito (...). As modalidades de desarmamento serão definidas e implementadas rapidamente", declarou o fundador e líder histórico do PKK numa mensagem divulgada pela agência de notícias turca Mezopotamya, próxima do movimento.

O PKK decidiu colocar um fim a mais de quatro décadas de combates contra as forças turcas, que fizeram pelo menos 45 mil mortos. O grupo tinha como objetivo a criação de um Estado curdo independente da Turquia.

Nesta longa mensagem, Abdullah Öcalan recordou o seu "apelo à paz e a uma sociedade democrática", realizado em 27 de fevereiro, e congratulou-se com a resposta positiva do seu movimento, que anunciou a sua dissolução em 12 de maio.

"O progresso que temos alcançado exige novas medidas concretas. Acredito no poder da política e da paz social, não das armas. E convido-vos a colocar em prática este princípio", afirmou Öcalan.

Uma primeira cerimónia de desarmamento, apresentada pelos combatentes do PKK como um gesto de "boa vontade", está agendada para este fim de semana no norte do Iraque.

Öcalan acredita ainda que uma estrutura política é "indispensável" para o sucesso do processo de paz, com a criação de um comité para este propósito no Parlamento turco.

Na semana passada, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que o processo de paz com os curdos só poderá avançar quando o PKK começar a depor as armas, como se comprometeu a fazer.

Abdullah Öcalan está preso desde 1999 numa ilha-prisão ao largo de Istambul.