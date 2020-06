Líder da al-Qaeda no norte de África foi morto por militares franceses

A operação no norte do Mali vitimou Abdelmalek Droukdel e membros próximos do líder da organização terrorista. Droukdel não só liderava a al-Qaeda no Magrebe islâmico como era comandante de um braço armado da organização no Sahel, tendo sido responsável por vários atentados na região.