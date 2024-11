Líder da Coreia do Norte ordena produção em massa de drones militares

Estes veículos não tripulados são utilizados em diferentes áreas de ataque e destinam-se a atingir com precisão qualquer alvo inimigo em terra ou no mar, disse a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA, que também divulgou imagens do líder a supervisionar os testes de armas.

Kim Jong-un deu orientações sobre os testes de drones a serem conduzidos por um instituto afiliado ao Complexo de Tecnologia Aérea Não Tripulada, adiantou a mesma fonte, enquanto os testes envolviam atingir com precisão alvos depois de voar ao longo de várias rotas táticas pré-estabelecidas.

O líder do país expressou satisfação com estas novas armas e disse que a produção em massa é essencial no atual contexto militar.

"A competição pela utilização de drones como principal meio de capacidades militares (...) está a acelerar no mundo", afirmou, salientando a crescente gama de aplicações militares, o baixo custo de produção e a simplicidade da linha de produção.

Em agosto, o líder norte-coreano defendeu a necessidade de produzir mais drones aéreos e aquáticos não tripulados e da incorporação de inteligência artificial neste tipo de armamento.

A Coreia do Norte desenvolveu vários modelos de drones ao longo da última década, tendo mesmo enviado, em dezembro de 2022, cinco aparelhos para a Coreia do Sul, com quem tecnicamente ainda está em guerra. Um dos aparelhos caiu no centro de Seul.