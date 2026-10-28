Líder da esquerda apelou à aliança com partidos árabes israelitas

"Não devemos aceitar mais a divisão racista de Netanyahu entre votos judaicos e votos árabes", disse Yair Golan através de uma mensagem difundida nas redes sociais.

"Temos uma responsabilidade. E temos a oportunidade de formar um governo de mudança em parceria com os cidadãos árabes de Israel", acrescentou.

"Surgiu-nos uma oportunidade histórica de formar um governo de verdadeira mudança em Israel, e não temos a intenção de a deixar escapar", disse o líder de esquerda --- a quem as sondagens atribuem dez lugares no Parlamento, de acordo com os dados disponíveis até ao momento.

Yair Golan disse que a esquerda está preparada para trabalhar com todos os seus parceiros, construir pontes face às diferenças e assumir a sua responsabilidade.

Com 51,8% dos boletins de voto apurados, o Likud e os seus aliados somam 55 lugares dos 120 que compõem o Knesset (parlamento), o bloco da oposição conta com 49, e os partidos árabes, com 16, segundo dados divulgados pela Comissão Eleitoral.