Líder da extrema-direita dos Países Baixos reconhece derrota nas legislativas antecipadas

A vitória de Jetten nas eleições legislativas antecipadas, realizadas na quarta-feira passada, foi confirmada na noite de segunda-feira após a contagem dos últimos boletins de voto.

Ambos conquistaram 26 assentos parlamentares e a vitória de um deles dependia do número de votos. Após o apuramento dos últimos boletins, a diferença entre o D66 centrista e o PVV, de extrema-direita, ficou em 28.455 votos.

"As possibilidades de alterações são mínimas. Por isso, felicitei o senhor Jetten pela sua vitória", disse hoje Wilders aos jornalistas.

O líder da extrema-direita neerlandesa tinha transmitido nas redes sociais alegações infundadas de irregularidades eleitorais.