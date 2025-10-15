Líder da extrema-direita retoma campanha eleitoral na Holanda após ameaças

"As eleições estão a aproximar-se, é a campanha eleitoral (...). Por isso, estou a voltar ao trabalho", disse Wilders, numa mensagem publicada na rede social X.

Na semana passada, as autoridades belgas detiveram três pessoas acusadas de planear um "ataque terrorista de inspiração jihadista contra figuras políticas" com recurso a explosivos montados em drones.

Wilders suspendeu a sua campanha depois de lhe terem dito que também era alvo desta suposta célula, que tinha como alvo o primeiro-ministro belga, Bart De Wever.

Geert Wilders, um crítico do Islão e da imigração, recebe ameaças de morte regularmente. Está sob proteção policial constante desde 2004 e já cancelou vários debates na televisão e na rádio.

O partido de Wilders (PVV) lidera as sondagens para as eleições parlamentares antecipadas, marcadas para o final do mês na Holanda.

Em junho, Geert Wilders surpreendeu a classe política holandesa ao provocar o colapso de uma frágil coligação de quatro partidos, no meio de divergências sobre a imigração.

Estão marcadas novas eleições para 29 de outubro e o líder de extrema-direita espera repetir a surpreendente vitória de novembro de 2023, quando o PVV venceu.