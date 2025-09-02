Líder da oposição diz que declarações de Sánchez sobre justiça são "perigo para Espanha"

"Sánchez foi à televisão pública desqualificar juízes que investigam o seu próprio povo e dizer-nos que poderia continuar a não aprovar o orçamento pela terceira vez porque é muito melhor do que convocar eleições", sublinhou o líder do PP (direita), numa mensagem na rede social X.

"Isto não é uma anomalia democrática. É JÁ um perigo para Espanha", acrescentou Feijóo.

Sánchez destacou na segunda-feira, em entrevista à televisão pública espanhola (TVE), que "há juízes a fazer política" no país e garantiu que a continuidade do Governo que lidera depende da atuação do executivo e não da justiça.

"Ainda que confiando na Justiça e ainda que pensando que a imensa maioria de juízes fazem bem o seu trabalho, há juízes que não [são assim]", disse Sánchez, na primeira entrevista que concedeu em 14 meses e num momento em que antigos ministros e ex-dirigentes do Partido Socialista (PSOE), assim como a mulher e o irmão, estão envolvidos em casos judiciais e suspeitas de corrupção.

"Há juízes a fazer política e políticos que tentam fazer justiça, sem dúvida alguma. São uma minoria, mas provocam um dano terrível à justiça", acrescentou o líder do Governo espanhol e do PSOE, que neste ponto se referia em concreto ao irmão, David Sánchez, e à mulher, Begoña Gómez.

Para Sánchez, há juízes com "um problema de desempenho, de instrução" que, "no fim, estão a pagar duas pessoas por serem familiares" do primeiro-ministro.

Sublinhando que estão em causa, nestes dois casos, "denúncias falsas" de "organizações da extrema-direita", Sánchez garantiu "a inocência e a honestidade" do irmão e da mulher e disse que espera que a justiça e o tempo "coloquem as coisas no seu lugar".

O primeiro-ministro espanhol voltou a admitir que pensou demitir-se em junho passado quando uma suspeita de corrupção atingiu o então `número 3` do PSOE e deputado, Santos Cerdán, considerado um dos homens politicamente mais próximos de Sánchez e mais influentes no percurso que o levou à liderança do PSOE e do Governo.

Decidiu porém continuar nos cargos demitindo de imediato Cerdán - que está hoje em prisão preventiva - e garantindo total colaboração com a Justiça, disse, sublinhando que não está em causa uma suspeita de "financiamento irregular" ou de "corrupção estrutural" no PSOE.

A continuidade do Governo "depende da ação do Governo, sem dúvida nenhuma", respondeu Sánchez quando questionado se dependia mais dos tribunais e da justiça do que da própria atuação do executivo.

Pedro Sánchez foi reinvestido primeiro-ministro em novembro de 2023 por uma `geringonça` de oito partidos e o Governo nunca apresentou uma proposta de Orçamento do Estado ao parlamento nesta legislatura, como estabelece a Constituição espanhola.

Espanha mantém assim em vigor a lei de orçamento de há três anos, por impossibilidade de um acordo com todos os partidos necessários para aprovar uma proposta nova.

O líder do Governo disse hoje que pretende apresentar uma proposta de Orçamento do Estado para 2026 ao parlamento, mas rejeitou demitir-se caso seja `chumbada`, dizendo que a lei em vigor contém os instrumentos necessários para, por mais um ano, gerir os fundos europeus ou avançar e concretizar outras políticas.

Para Sánchez, "paralisia seria meter Espanha num processo eleitoral" neste momento.