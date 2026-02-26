Líder da oposição espanhola pede regresso de Juan Carlos, Casa Real considera que depende do próprio

La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España.



Através da rede social X, Feijóo considera que a desclassificação dos documentos “deve reconciliar os espanhóis com aqueles que impediram o golpe”, acreditando que seria “desejável que o rei emérito regressasse a Espanha”.O líder da oposição acrescenta que Juan Carlos já reconheceu “erros inegáveis” durante o seu reinado, mas que se trata de alguém que “ajudou a sustentar a nossa democracia e as nossas liberdades num momento crucial deveria passar a última etapa da sua vida com dignidade no seu próprio país”.No entanto, ao jornal, fontes próximas da Casa Real espanhola afirmam que o regresso do ex-monarca depende “exclusivamente” do próprio Juan Carlos, com o ministro da Presidência, Felix Bolaños esclarecer que tal não compete “em nenhum caso” ao Governo, “muito menos ao líder da oposição”.Juan Carlos foi rei de Espanha entre 1975 e 2014, tendo abdicado a favor do seu filho, Filipe VI. Em 2020, foi viver para os Emirados Árabes Unidos, após vários escândalos de corrupção terem abalado a sua reputação.