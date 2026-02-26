Líder da oposição espanhola pede regresso de Juan Carlos, Casa Real considera que depende do próprio

O líder do Partido Popular espanhol, Alberto Nuñez Feijóo, considera "desejável" o regresso do rei emérito Juan Carlos ao país, após a divulgação dos documentos relacionados com a tentativa de golpe de estado de 1981. No entanto, fontes próximas da Casa Real espanhola consideram que tal depende do próprio ex-monarca.

Foto: Violeta Santos Moura - Reuters

Através da rede social X, Feijóo considera que a desclassificação dos documentos “deve reconciliar os espanhóis com aqueles que impediram o golpe”, acreditando que seria “desejável que o rei emérito regressasse a Espanha”.

O líder da oposição acrescenta que Juan Carlos já reconheceu “erros inegáveis” durante o seu reinado, mas que se trata de alguém que “ajudou a sustentar a nossa democracia e as nossas liberdades num momento crucial deveria passar a última etapa da sua vida com dignidade no seu próprio país”.

No entanto, ao jornal El País, fontes próximas da Casa Real espanhola afirmam que o regresso do ex-monarca depende “exclusivamente” do próprio Juan Carlos, com o ministro da Presidência, Felix Bolaños esclarecer que tal não compete “em nenhum caso” ao Governo, “muito menos ao líder da oposição”.

Juan Carlos foi rei de Espanha entre 1975 e 2014, tendo abdicado a favor do seu filho, Filipe VI. Em 2020, foi viver para os Emirados Árabes Unidos, após vários escândalos de corrupção terem abalado a sua reputação.
