Líder da oposição na Venezuela felicita Flávio Bolsonaro

"O meu respeito e carinho ao povo do Brasil por um dia democrático exemplar, em que puderam exercer com orgulho a soberania popular através do voto. O meu reconhecimento a Flávio Bolsonaro, vencedor desta primeira volta", afirmou Machado, numa mensagem publicada na rede social X.

A líder da oposição, que se encontra no Panamá, assegurou que o Brasil tem um peso "decisivo" no futuro da região e defendeu que os latino-americanos querem "viver com liberdade, democracia, prosperidade e justiça".

"Muito em breve, a Venezuela também avançará no caminho da liberdade e deixaremos para trás, para sempre, o comunismo, a violência e o crime", salientou a líder, que reivindica a realização de eleições no seu país e cujo regresso foi frustrado em várias ocasiões.

O primogénito do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, com 47% dos votos, e o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, com 45%, foram os dois candidatos mais votados na primeira volta das eleições presidenciais no Brasil este domingo.

Flávio Bolsonaro, de 45 anos, esteve, desde o início da contagem, à frente de Lula, cujos resultados são piores do que os da primeira volta de 2022, quando obteve 48,4% e 57,2 milhões de votos.