Líder da oposição timorense pede trabalho conjunto para dar valor à ASEAN

"Antes, vencemos a luta porque estivemos unidos. Agora que entrámos na ASEAN, todos temos de estar unidos. Neste momento, não estamos em confronto, mas a situação é difícil e exigente, porque estabelecer parcerias e cooperação significa reunir todas as condições para sermos um membro que acrescenta valor à ASEAN, e não apenas que retira valor da ASEAN", afirmou Mari Alkatiri.

O secretário-geral da Fretilin falava aos jornalistas no aeroporto internacional Nicolau Lobato, após regressar de uma viagem de trabalho à Irlanda do Norte, Inglaterra e Portugal.

Timor-Leste concluiu domingo a adesão à ASEAN com a cerimónia de assinatura da declaração de admissão pelo primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão. O documento foi depois entregue ao secretário-geral da organização, Kao Kim Hourn, pelo chefe do Governo de Timor-Leste, acompanhado do Presidente José Ramos-Horta.

O líder da oposição sublinhou ainda que a adesão de Timor-Leste à ASEAN é uma conquista de todos.

"Entrámos na ASEAN, e isso é um sucesso de todo o povo", elogiou Mari Alkatiri.

O dirigente da Fretilin apelou também à união nacional, defendendo que todos devem trabalhar em conjunto e não isoladamente.

"Se cada um trabalhar por conta própria, não conseguiremos alcançar nada. Esse é o grande desafio", afirmou.

"Antes, quando começámos a nossa luta, alguns diziam que éramos um país pequeno, um povo pobre, sem ensino superior, que nunca venceríamos. Mas, no fim, vencemos porque estivemos unidos e transformámos a luta numa causa comum. Isso é o que realmente importa", acrescentou Mari Alkatiri.

A ASEAN foi criada em 1967 pela Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas, e integrada mais tarde pelo Brunei Darussalam, o Camboja, o Laos, Myanmar, o Vietname e desde domingo Timor-Leste.

Com 676,6 milhões de habitantes, a ASEAN é a terceira região mais populosa do mundo, a seguir à Índia e China.