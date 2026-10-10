Líder de Taiwan diz que despesas com defesa pretendem "impedir uma guerra"

Líder de Taiwan diz que despesas com defesa pretendem "impedir uma guerra"

Taiwan procura "impedir uma guerra" ao aumentar as despesas com a defesa, afirmou hoje o líder da ilha, numa altura em que a China exerce pressão militar para afirmar reivindicações territoriais.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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"O nosso objetivo, ao aumentar os investimentos na defesa nacional, não é provocar, mas sim impedir uma guerra", afirmou o Presidente Lai Ching-te, num discurso proferido por ocasião do Dia Nacional de Taiwan, que hoje se celebra.

Os 23 milhões de habitantes de Taiwan vivem sob a ameaça constante de um ataque da China, que insiste que a ilha faz parte do seu território e não exclui o recurso à força para a anexar.

Os sucessivos governos taiwaneses aumentaram as despesas militares ao longo da última década, à medida que Taiwan melhora a capacidade de evitar um eventual ataque chinês e de demonstrar aos Estados Unidos --- que prestam apoio militar à ilha --- que leva a sério a sua própria defesa.

O Governo de Lai reservou um montante recorde de 1,1 biliões de novos dólares taiwaneses (30,75 mil milhões de euros) para despesas de defesa em 2027, o que representa mais de 3% do produto interno bruto (PIB).

Aviões de caça de Taiwan e dois helicópteros Chinook, que transportavam enormes bandeiras de Taiwan, sobrevoaram hoje a capital, Taipé, enquanto milhares de pessoas, entre as quais diplomatas estrangeiros, se reuniam em frente ao Palácio Presidencial para assistir a um desfile militar, a espetáculos de dança e ao discurso de Lai.

As celebrações comemoram o 115.º aniversário da queda da dinastia Qing na China e a subsequente fundação da República da China.

O atual diferendo entre Pequim e Taiwan remonta à guerra civil que opôs as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek, que se refugiaram na ilha em 1949 após terem sido derrotadas pelos combatentes comunistas de Mao Tsé-Tung.

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