Líder do Camboja visita Myanmar após o golpe de 2021

Hun Sen anunciou que se reunirá com o líder militar, Min Aung Hlaing, para discutir questões bilaterais e relações com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que vetou o chefe da junta militar na sua última cimeira de líderes.



A viagem do primeiro-ministro do Camboja, que detém a presidência rotativa da ASEAN este ano, foi interpretada como uma mudança nas políticas do bloco em direção à junta militar, que enfrenta um grave isolamento internacional.



A visita atraiu fortes críticas de opositores e organizações de direitos humanos que a veem como um gesto para dar maior legitimidade à junta militar que, a 1 de Fevereiro, pôs fim à jovem democracia no país.



Esta semana quase uma centena de organizações não governamentais birmanesas e internacionais manifestaram "preocupação" com o alegado "apoio" de Hun Sen aos militares e apelaram a uma "resposta internacional coordenada urgente para pôr fim à campanha de terror da junta militar".



O primeiro-ministro do Camboja anunciou antes da viagem que se encontraria com o novo líder para mediar o conflito birmanês e fazer progressos no cumprimento dos cinco pontos de consenso alcançados em abril entre o general birmanês e os líderes da ASEAN, que incluem o fim da violência contra civis e um diálogo entre todas as partes para alcançar uma solução pacífica.



O não cumprimento destes compromissos levou, em outubro, à primeira vez na história da ASEAN que representantes políticos de um país membro não fossem convidados, bloqueando a participação de Min Aung Hlaing na cimeira dos líderes.



Onze meses após a revolta, a junta militar ainda não está em pleno controlo do país, apesar da violência brutal utilizada contra a dissidência que até agora deixou mais de 1.440 mortos e mais de 11.360 detidos, de acordo com a contagem diária da Associação birmanesa de Assistência aos Prisioneiros Políticos (AAPP).