Líder do Chile decreta estado de catástrofe em Santiago devido a chuvas intensas

"Na sequência das informações recolhidas (...) e da necessidade de mobilizar todos os recursos para fazer face à emergência, ordenei que fosse decretada a zona de catástrofe no município de Las Condes", anunciou Kast, na quinta-feira, através da rede social X.

As autoridades chilenas informaram que a emergência desencadeada em Santiago pelas fortes chuvas que afetam a zona centro-sul do país deixou, até ao momento, seis pessoas feridas, além de significativos danos materiais.

Após sobrevoar a zona, o delegado presidencial da Região Metropolitana, Germán Codina, informou que entre os feridos se encontra uma criança de um ano, que sofreu uma fratura.

Numa explicação preliminar, Codina apontou a obstrução de duas condutas como origem possível da intensa torrente e associou as consequências do ocorrido ao incêndio registado, durante o verão passado, nessa zona pré-cordilheira, que provocou a perda da cobertura vegetal que sustentava o terreno.

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Catástrofes para a Região Metropolitana informou, durante a tarde, sobre a situação que também afetou habitações devido ao arrastamento de água e lama.

Vídeos divulgados por cidadãos através das redes sociais mostram automóveis e um autocarro do serviço público no meio da corrente, com passageiros no interior e no tejadilho do veículo.

A chuva também provocou inundações que afetaram edifícios, entre os quais o serviço de urgências de uma clínica, de acordo com relatos da imprensa local.

"Saímos [para ajudar], principalmente pessoas que ficaram presas nos veículos, no interior; em casas onde a lama entrou; em universidades onde as pessoas também ficaram isoladas", explicou o comandante do Corpo de Bombeiros de Santiago, Giorgio Tromben.

Além disso, a autoridade acrescentou que "é necessário retirar as pessoas desses locais de difícil acesso, para além de todo o trabalho profissional que as equipas de resgate têm de realizar.

A tempestade, que afeta algumas regiões do Chile provocou, na quarta-feira, a morte de uma pessoa, que se soma a, pelo menos, mais 15 vítimas causadas pelo sistema frontal que afetou o país em meados deste ano em 10 das 16 regiões do país.

O fenómeno deixou mais de três mil pessoas afetadas e provocou transbordamentos de cursos de água, inundações, além de danos nas infraestruturas.